Localisation
Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Montpellier
Durée
5 années de formation dont l'année Prépa Entertainment
Certification
Titre RNCP40876 – Expert en conception et réalisation – Animation 3D et Effets Spéciaux, Niveau 7 (Bac+5), enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles, par décision du 25/06/2025.
Pré-requis
En année 1 ( année de prépa Entertainment) :
Baccalauréat ou titre de niveau 4
Cursus en anglais : niveau B2 minimum
En année 2 :
Bac +1 ou titre de niveau 4 spécialisé en arts appliqués
Cursus en anglais : niveau B2 minimum
Stage
1 stage
LAngue
Français : Tous les campus
Anglais : Sur les campus de Bordeaux, Lyon et Montpellier
Devenez un professionnel de l’animation 3D & VFX
5 ans pour maîtriser les outils et les techniques des plus grands studios
La formation Cinéma d’Animation 3D & VFX de l’ESMA prépare aux métiers de l’animation et des effets spéciaux. En 5 ans, vous obtenez une maîtrise approfondie de l’ensemble du pipeline de production : storytelling visuel, modélisation, rigging, animation, lighting, rendu ou encore compositing… Autant de compétences clés pour construire une expertise solide et répondre aux exigences du marché professionnel.
Encadré par des professionnels en activité, vous apprenez à exploiter les outils de l’industrie, tout en développant une vision artistique affirmée. Grâce à une progression structurée, vous consolidez vos fondamentaux, gagnez en autonomie, et vous vous spécialisez dans les techniques qui correspondent à votre projet professionnel.
Votre expertise technique et créative vous permet, à l’issue du cursus, d’intégrer les studios d’animation, de VFX ou encore d’autres domaines comme le médical, le luxe, l’automobile ou encore l’industrie nécessitant ces compétences , en France comme à l’international.
Pourquoi choisir la formation Cinéma d’Animation 3D & VFX à l’ESMA ?
les objectifs de la formation
Acquérir une polyvalence et une expertise de l’ensemble du pipeline de production
- Concevoir le développement artistique d’un projet d’animation 3D et/ou à effets spéciaux (préproduction).
- Développer la fabrication d’un projet d’animation 3D et/ou à effets spéciaux.
- Manager la production d’un projet d’animation 3D et/ou à effets spéciaux.
Enseignements généraux
Arts graphiques
Dessin d’observation, dessin narratif, dessin anatomique, illustration, concept art, couleur, textures, composition visuelle, expérimentation plastique.
Narration & scénario
Storytelling visuel, écriture de scénario, analyse filmique, storyboard.
Techniques 3D
Modélisation 3D, rigging, animation 3D, lighting, shading, rendu, compositing, VFX, FX, CFX, lookdev.
Outils & logiciels
Logiciels professionnels 3D, pipeline de production, postproduction, logiciels de création numérique.
Direction artistique
Character design, environnement, design sonore, direction artistique, identité visuelle.
Production
Préproduction, gestion de projet, organisation de pipeline, production de film, travail en équipe.
Communication
Expression orale, expression écrite, présentation de projet.
Insertion professionnelle
Portfolio, bande démo, coaching, simulation pro, job fair.
Langues
Anglais professionnel.
Validation de la formation par une certification professionnelle
RNCP40876 – Expert en conception et réalisation – Animation 3D et Effets Spéciaux, Niveau 7 (Bac+5) enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision du directeur général de France compétences en date du 25/06/2025.
Certificateurs : ETPA – Ecoles Créatives, Ecoles Créatives Montpellier, Ecoles Créatives Nantes, Ecoles Créatives Lyon – Bordeaux, Ecoles Créatives Rennes.
Les évaluations s’inscrivent dans le cadre de la conception et de la réalisation d’un film d’animation 3D et effets spéciaux. Ce projet, développé dans des conditions professionnelles, donne lieu à des livrables concrets et à des mises en situation évaluées par un jury composé de professionnels du secteur.
La certification professionnelle est obtenue par la validation des 3 blocs de compétences :
- Concevoir le développement artistique d’un projet d’animation 3D et/ou à effets spéciaux (préproduction).
- Manager la production d’un projet d’animation 3D et/ou à effets spéciaux.
- Développer la fabrication d’un projet d’animation 3D et/ou à effets spéciaux.
La certification est aussi accessible par la VAE.
Les modalités pédagogiques et d’évaluation peuvent être adaptées en cas de besoin de compensation du handicap, dans le respect du référentiel RNCP.
Une formation ouverte à l’international
Cette formation 3D est également disponible en anglais sur les campus de Bordeaux, Lyon et Montpellier. Ce programme s’adresse aux étudiants internationaux comme aux francophones souhaitant évoluer dans un environnement multiculturel, tout en bénéficiant de l’expertise pédagogique de l’école.
Le contenu est rigoureusement identique à la version française : vous apprendrez à créer des personnages, animer, modéliser, gérer le rigging, le lighting ou encore le compositing à l’aide des logiciels de référence de l’industrie (Maya, Blender, Nuke…). Une opportunité unique de rejoindre une école reconnue à l’international, et de développer un profil artistique compétitif, ouvert sur le monde.
Des résultats concrets, une reconnaissance mondiale
école mondiale dans la catégorie « Excellence de la production en animation 3D »(*Concours The Rookies 2024)
de réussite
à la certification
d’insertion professionnelle dans les 6 mois après l’obtention du diplôme2023
de taux d’insertion dans le métier visé à 6 mois2023
Les projets 3D & VFX réalisés par nos étudiants
Votre passeport pour les métiers de l’image et de l’entertainment
Les professionnels formés en Cinéma d’Animation 3D & VFX à l’ESMA interviennent dans des secteurs variés : cinéma d’animation, VFX, cinématiques de jeux vidéo, publicité, design, communication, documentaires, clips, spectacle vivant, culture et contenus éducatifs.
Ils accèdent à des postes à haute valeur technique et artistique, parmi lesquels :
- Experts des images et des effets visuels, ils peuvent occuper différents postes : 3D Artist, Modeling Artist, Texturing Artist, Surfacing Artist (ou Lookdev), Layout Artist, VFX/FX Artist, CFX Artist (dont Grooming Artist), Lighting Artist, Rendering Artist, Compositing Artist.
- Ils peuvent également intervenir dans la direction artistique et narrative en tant que Character Designer, Concept Artist, Directeur Artistique ou Storyboarder.
- Experts de l’animation et du mouvement, ils occupent les fonctions d’Animateur 3D ou Motion Designer 3D.
- Experts du pipeline de production et de la R&D, ils accèdent aux postes à haute technicité tels que Technical Director ou Technical Artist.
Avec l’expérience, ils évoluent vers des postes à expertise croissante et d’encadrement : Senior, Lead, Superviseur, Directeur technique, Directeur de création, Assistant Réalisateur, Réalisateur 3D, Directeur de production, ou encore fondateur de studio.
Tarifs
Retrouvez les tarifs des frais de scolarité 2025-2026 pour rejoindre la formation Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux à l’ESMA.
Année 1
Prépa Entertainment
6 080€
Année 2 à 5
Pour une année
7 780€
Frais d’inscription administrative
200 € /an
Frais d’inscriptions cursus anglophone
500 € /an
Découvrez nos campus
3 raisons de choisir la formation Cinéma d’Animation 3D & Effets Spéciaux de l’ESMA
Une formation professionnalisante et certifiante
Le cursus délivre un titre RNCP de niveau 7 (équivalent Bac+5), reconnu par l’État. Conçu avec les professionnels du secteur, il répond aux attentes concrètes des studios d’animation, de VFX et de jeux vidéo pour faire de vous un profil opérationnel dès la sortie de l’école. L’ESMA se positionne ainsi comme une école d’animation 3D de référence, formant des profils opérationnels et recherchés dès la sortie de l’école.
Une école d’animation qui mise sur la production
Durant cinq ans, vous progressez à travers des projets encadrés, des mises en situation professionnelles et la réalisation collective d’un court-métrage 3D. Vous développez ainsi une solide expertise technique et créative, directement valorisable dans le monde professionnel.
Une école 3D d’excellence à portée internationale
Classée parmi les meilleures écoles d’animation au monde, l’ESMA bénéficie d’une reconnaissance internationale grâce à la qualité de ses productions étudiantes et au rayonnement de son réseau de partenaires. Une formation qui ouvre les portes des studios les plus réputés.