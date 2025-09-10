Français : Tous les campus Anglais : Sur les campus de Bordeaux, Lyon et Montpellier

En année 2 : Bac +1 ou titre de niveau 4 spécialisé en arts appliqués Cursus en anglais : niveau B2 minimum

En année 1 ( année de prépa Entertainment) : Baccalauréat ou titre de niveau 4 Cursus en anglais : niveau B2 minimum

Titre RNCP40876 – Expert en conception et réalisation – Animation 3D et Effets Spéciaux, Niveau 7 (Bac+5), enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles, par décision du 25/06/2025.

Devenez un professionnel de l’animation 3D & VFX

5 ans pour maîtriser les outils et les techniques des plus grands studios

La formation Cinéma d’Animation 3D & VFX de l’ESMA prépare aux métiers de l’animation et des effets spéciaux. En 5 ans, vous obtenez une maîtrise approfondie de l’ensemble du pipeline de production : storytelling visuel, modélisation, rigging, animation, lighting, rendu ou encore compositing… Autant de compétences clés pour construire une expertise solide et répondre aux exigences du marché professionnel.

Encadré par des professionnels en activité, vous apprenez à exploiter les outils de l’industrie, tout en développant une vision artistique affirmée. Grâce à une progression structurée, vous consolidez vos fondamentaux, gagnez en autonomie, et vous vous spécialisez dans les techniques qui correspondent à votre projet professionnel.

Votre expertise technique et créative vous permet, à l’issue du cursus, d’intégrer les studios d’animation, de VFX ou encore d’autres domaines comme le médical, le luxe, l’automobile ou encore l’industrie nécessitant ces compétences , en France comme à l’international.