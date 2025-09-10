Localisation
Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Montpellier
Durée
1 année de formation
évaluation
Contrôle continu
Évaluation des projets et des connaissances
Évaluation finale du projet de fin d’année et oral
Pré-requis
Baccalauréat ou titre équivalent de niveau 4
Cursus en anglais : niveau B2 minimum et être non francophone
LAngue
Français dans tous les campus de l’ESMA
Disponible en anglais dans les campus de Bordeaux, Lyon et Montpellier
Entrez dans l’univers de l’Entertainment visuel
1 an pour découvrir et maîtriser les bases des arts appliqués
La prépa Entertainment de l’ESMA pose les bases indispensables pour s’orienter vers les métiers créatifs du cinéma d’animation 3D, des effets spéciaux, du jeu vidéo ou de l’illustration et le concept art. Cette année préparatoire vous plonge au cœur des arts appliqués et plastiques, en vous offrant un apprentissage solide des fondamentaux : dessin d’observation, illustration, story-board, couleur, sculpture, perspective, proportions et volumes.
Vous développez ainsi votre culture artistique tout en expérimentant une grande diversité de techniques et de médiums. Encadré par des professionnels, vous explorez les principaux domaines du secteur, découvrez les métiers de l’image et affinez votre projet d’orientation grâce à une pédagogie basée sur la pratique et la créativité.
À l’issue de cette année préparatoire, vous disposerez des compétences essentielles pour créer vos propres univers et débuter un cursus en animation 3D, en jeu vidéo ou dans d’autres disciplines artistiques, en toute confiance.
Pourquoi choisir la prépa entertainment ?
Les objectifs pédagogiques de la formation
Acquérir des bases solides et une polyvalence artistique dès la première année.
Enrichir sa culture générale et artistique.
Développer sa pratique et son univers créatif.
Acquérir les bases techniques et créatives via la pratique du dessin.
Affiner son regard critique et sa capacité d’analyse.
Mettre en place une méthodologie de travail, de recherche et de création.
Donner vie à des univers graphiques, plastiques, personnels.
Faire preuve d’un niveau de langue et de culture française suffisant pour évoluer dans les situations du quotidien (cursus en anglais).
Les enseignements généraux
Arts Visuels
Culture artistique et exploration des grands courants visuels, analyse d’œuvres, découverte des métiers de l’entertainment.
Pratique du dessin
Dessin d’observation, anatomie, perspective, composition, croquis rapides, storytelling visuel.
Expérimentation graphique et plastique
Illustration, couleur, volume, sculpture, story-board, pixel art.
Communication et techniques d’expression
Expression orale et écrite, prise de parole, présentation de projets, argumentation, travail sur la posture professionnelle et la communication interpersonnelle
Ateliers spécifiques
Séquençage d’images, photographie, design Graphique, volume, PAO.
Langues
Anglais professionnel.
Les projets de nos étudiants en Prépa
Explorez tous les univers de la création visuelle
La prépa Entertainment de l’ESMA constitue une année fondamentale pour acquérir toutes les bases artistiques indispensables et construire un solide dossier d’admission vers les formations supérieures en Animation 3D, Jeu Vidéo, ou Illustration/Concept Art.
Après la prépa, les étudiants intègrent des cursus spécialisés leur permettant d’accéder à une grande variété de métiers créatifs et techniques, parmi lesquels :
- Formation Animation 3D : 3D Artist, Environment Artist, Character Artist, Texture Artist, Lighting Artist, Technical Artist, VFX Artist temps réel, Animator 3D, Rigger, Motion Designer.
- Formation Jeu Vidéo : Game Designer, Level Designer, Narrative Designer, Technical Designer, Programmeur Technique, UI/UX Designer ou encore Intégrateur moteur.
- Formation Illustration / Concept Art : Illustrateur, Concept Artist, Character Designer, Storyboarder, Matte Painter, Visual Development Artist.
Tarifs
Retrouvez les tarifs des frais de scolarité pour intégrer la prepa entertainment à l’ESMA.
Année 1
Prépa Entertainment
6 080€
Frais d’inscription cycle Français
Frais d’inscription cycle Anglais
200 € /an
500 € /an
Découvrez nos campus
3 bonnes raisons de choisir la prépa Entertainment de l’ESMA
Une année préparatoire riche en fondamentaux artistiques
La prépa Entertainment offre un solide socle en arts appliqués et plastiques, mêlant culture générale, pratique du dessin, illustration, story-board, couleur et sculpture. Elle met l’accent sur la construction de votre univers créatif et affûte votre regard critique grâce à une pédagogie alliant théorie et pratique : perspective, proportions et volume ne seront plus un mystère pour vous.
Un tremplin vers les formations spécialisées de l’ESMA
Cette année préparatoire constitue une véritable passerelle vers les formations supérieures de l’ESMA en Animation 3D, Jeu Vidéo et Illustration Concept Art, en vous dotant des bases techniques et artistiques nécessaires pour réussir votre intégration.
Une pédagogie tournée vers la créativité et l’autonomie
Encadrée par des enseignements professionnels et techniques complémentaires, la prépa stimule votre imagination et développe une méthodologie de travail efficace. Vous apprenez à créer vos propres univers visuels tout en structurant votre démarche créative et conceptuelle.