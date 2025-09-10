Croquis d’étudiants en situation de dessin d’observation – Prépa Entertainment ESMA 3D

Formation Prépa Entertainment

Entrez dans l’univers de l’Entertainment visuel

1 an pour découvrir et maîtriser les bases des arts appliqués

La prépa Entertainment de l’ESMA pose les bases indispensables pour s’orienter vers les métiers créatifs du cinéma d’animation 3D, des effets spéciaux, du jeu vidéo ou de l’illustration et le concept art. Cette année préparatoire vous plonge au cœur des arts appliqués et plastiques, en vous offrant un apprentissage solide des fondamentaux : dessin d’observation, illustration, story-board, couleur, sculpture, perspective, proportions et volumes.

Vous développez ainsi votre culture artistique tout en expérimentant une grande diversité de techniques et de médiums. Encadré par des professionnels, vous explorez les principaux domaines du secteur, découvrez les métiers de l’image et affinez votre projet d’orientation grâce à une pédagogie basée sur la pratique et la créativité.

À l’issue de cette année préparatoire, vous disposerez des compétences essentielles pour créer vos propres univers et débuter un cursus en animation 3D, en jeu vidéo ou dans d’autres disciplines artistiques, en toute confiance.

Pourquoi choisir la prépa entertainment ?

Les objectifs pédagogiques de la formation

Acquérir des bases solides et une polyvalence artistique dès la première année.

Enrichir sa culture générale et artistique.

Développer sa pratique et son univers créatif.

Acquérir les bases techniques et créatives via la pratique du dessin.

Affiner son regard critique et sa capacité d’analyse.

Mettre en place une méthodologie de travail, de recherche et de création.

Donner vie à des univers graphiques, plastiques, personnels.

Faire preuve d’un niveau de langue et de culture française suffisant pour évoluer dans les situations du quotidien (cursus en anglais).

Les enseignements généraux

Arts Visuels

Culture artistique et exploration des grands courants visuels, analyse d’œuvres, découverte des métiers de l’entertainment.

Pratique du dessin

Dessin d’observation, anatomie, perspective, composition, croquis rapides, storytelling visuel.

Expérimentation graphique et plastique

Illustration, couleur, volume, sculpture, story-board, pixel art.

Communication et techniques d’expression

Expression orale et écrite, prise de parole, présentation de projets, argumentation, travail sur la posture professionnelle et la communication interpersonnelle

Ateliers spécifiques

Séquençage d’images, photographie, design Graphique, volume, PAO.

Langues

Anglais professionnel.

Les projets de nos étudiants en Prépa

Illustration préparatoire d’un manège avec des souris colorées en premier plan.
Dessin préparatoire représentant un cerf anthropomorphe en tenue traditionnelle.
Projet préparatoire d’étudiant représentant une scène imaginative peuplée de fantômes.
Étudiante concentrée en train de dessiner en cours.

Explorez tous les univers de la création visuelle

La prépa Entertainment de l’ESMA constitue une année fondamentale pour acquérir toutes les bases artistiques indispensables et construire un solide dossier d’admission vers les formations supérieures en Animation 3D, Jeu Vidéo, ou Illustration/Concept Art.

Après la prépa, les étudiants intègrent des cursus spécialisés leur permettant d’accéder à une grande variété de métiers créatifs et techniques, parmi lesquels :

  • Formation Animation 3D : 3D Artist, Environment Artist, Character Artist, Texture Artist, Lighting Artist, Technical Artist, VFX Artist temps réel, Animator 3D, Rigger, Motion Designer.
  • Formation Jeu Vidéo : Game Designer, Level Designer, Narrative Designer, Technical Designer, Programmeur Technique, UI/UX Designer ou encore Intégrateur moteur.
  • Formation Illustration / Concept Art : Illustrateur, Concept Artist, Character Designer, Storyboarder, Matte Painter, Visual Development Artist.

Tarifs

Retrouvez les tarifs des frais de scolarité pour intégrer la prepa entertainment à l’ESMA.

Année 1

Prépa Entertainment

6 080€

Frais d’inscription cycle Français

Frais d’inscription cycle Anglais

200 € /an

500 € /an

Découvrez nos campus

3 bonnes raisons de choisir la prépa Entertainment de l’ESMA

Gros plan sur une main dessinant au crayon sur un carnet.

Une année préparatoire riche en fondamentaux artistiques

La prépa Entertainment offre un solide socle en arts appliqués et plastiques, mêlant culture générale, pratique du dessin, illustration, story-board, couleur et sculpture. Elle met l’accent sur la construction de votre univers créatif et affûte votre regard critique grâce à une pédagogie alliant théorie et pratique : perspective, proportions et volume ne seront plus un mystère pour vous.

Étudiant souriant en cours de dessin, travaillant à l’encre sur papier.

Un tremplin vers les formations spécialisées de l’ESMA

Cette année préparatoire constitue une véritable passerelle vers les formations supérieures de l’ESMA en Animation 3D, Jeu Vidéo et Illustration Concept Art, en vous dotant des bases techniques et artistiques nécessaires pour réussir votre intégration.

Deux étudiantes discutant ensemble autour d’une table de travail.

Une pédagogie tournée vers la créativité et l’autonomie

Encadrée par des enseignements professionnels et techniques complémentaires, la prépa stimule votre imagination et développe une méthodologie de travail efficace. Vous apprenez à créer vos propres univers visuels tout en structurant votre démarche créative et conceptuelle.

