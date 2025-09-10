Français dans tous les campus de l’ESMA Disponible en anglais dans les campus de Bordeaux, Lyon et Montpellier

1 an pour découvrir et maîtriser les bases des arts appliqués

La prépa Entertainment de l’ESMA pose les bases indispensables pour s’orienter vers les métiers créatifs du cinéma d’animation 3D, des effets spéciaux, du jeu vidéo ou de l’illustration et le concept art. Cette année préparatoire vous plonge au cœur des arts appliqués et plastiques, en vous offrant un apprentissage solide des fondamentaux : dessin d’observation, illustration, story-board, couleur, sculpture, perspective, proportions et volumes.

Vous développez ainsi votre culture artistique tout en expérimentant une grande diversité de techniques et de médiums. Encadré par des professionnels, vous explorez les principaux domaines du secteur, découvrez les métiers de l’image et affinez votre projet d’orientation grâce à une pédagogie basée sur la pratique et la créativité.

À l’issue de cette année préparatoire, vous disposerez des compétences essentielles pour créer vos propres univers et débuter un cursus en animation 3D, en jeu vidéo ou dans d’autres disciplines artistiques, en toute confiance.